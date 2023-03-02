Принца Гарри и Меган Маркл попросили из королевского коттеджа

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл вынуждены будут съехать из резиденции Фрогмор-коттедж, находящейся недалеко от Виндзорского замка. Это собственность Короны.

"Мы можем подтвердить, что герцога и герцогиню Сассекских попросили освободить их резиденцию Фрогмор-коттедж", — сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя герцога и герцогини.

Фрогмор-коттедж находился в распоряжении пары благодаря распоряжению королевы Елизаветы II, умершей в 2022 году. По мнению СМИ, решению Карла III выдворить супружескую пару из жилья поспособствовала автобиографическая книга принца Гарри Spare ("Запасной"), в которой он изложил пикантные подробности отношений с членами королевской семьи.

По данным издания, резиденция уже предложена брату монарха — герцогу Йоркскому Эндрю. Известно, что Фрогмор-коттедж построили в 1801 году. В разные годы в нём жили богослов Генри Джеймс — младший, фаворит королевы Виктории Абдул Карим, сестра российского императора Николая II, великая княгиня Ксения Александровна.