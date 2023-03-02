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2 марта, 00:51

Принца Гарри и Меган Маркл попросили из королевского коттеджа

Принца Гарри и Меган Маркл призвали съехать из Фрогмор-коттеджа в Виндзоре

<p>Принц Гарри и Меган Маркл. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harry_and_Meghan_on_Christmas_Day_2017_(cropped).jpg#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Harry_and_Meghan_on_Christmas_Day_2017_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото © Wikipedia

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл вынуждены будут съехать из резиденции Фрогмор-коттедж, находящейся недалеко от Виндзорского замка. Это собственность Короны.

"Мы можем подтвердить, что герцога и герцогиню Сассекских попросили освободить их резиденцию Фрогмор-коттедж", — сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя герцога и герцогини.

Фрогмор-коттедж находился в распоряжении пары благодаря распоряжению королевы Елизаветы II, умершей в 2022 году. По мнению СМИ, решению Карла III выдворить супружескую пару из жилья поспособствовала автобиографическая книга принца Гарри Spare ("Запасной"), в которой он изложил пикантные подробности отношений с членами королевской семьи.

По данным издания, резиденция уже предложена брату монарха — герцогу Йоркскому Эндрю. Известно, что Фрогмор-коттедж построили в 1801 году. В разные годы в нём жили богослов Генри Джеймс — младший, фаворит королевы Виктории Абдул Карим, сестра российского императора Николая II, великая княгиня Ксения Александровна.

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Впрочем, ранее СМИ писали, что принц Гарри может примириться с семьёй до коронации Карла III. Согласно информации, предоставленной собеседником британской газеты The Times, это потребует проявления уступчивости со всех сторон, но это можно сделать.

Анатолий Симоненко
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