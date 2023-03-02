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2 марта, 00:46

В Роспотребнадзоре оценили риски распространения холеры в России

Глава Роспотребнадзора: Риски распространения холеры в России минимальны

Риски распространения холеры в России существуют, однако они на минимальном уровне. В 2023 году в стране не было случаев такого заболевания. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем всё, чтобы их не допустить", — приводит РИА "Новости" её слова.

Анна Попова заверила, что в России принимаются все необходимые меры для защиты граждан от холеры. Например, созданы запасы отечественной эффективной вакцины.

Онищенко рассказал, стоит ли ждать вспышки холеры в России

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Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что Россия не испытает никаких проблем и сможет эффективно справиться с вирусом холеры, если в стране начнётся распространение заболевания.

Обложка ©

Агентство "Москва" \ Александр Авилов

Андрей Григорьев
  • Новости
  • холера
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  • Анна Попова
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