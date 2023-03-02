В Роспотребнадзоре оценили риски распространения холеры в России
Глава Роспотребнадзора: Риски распространения холеры в России минимальны
Риски распространения холеры в России существуют, однако они на минимальном уровне. В 2023 году в стране не было случаев такого заболевания. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем всё, чтобы их не допустить", — приводит РИА "Новости" её слова.
Анна Попова заверила, что в России принимаются все необходимые меры для защиты граждан от холеры. Например, созданы запасы отечественной эффективной вакцины.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что Россия не испытает никаких проблем и сможет эффективно справиться с вирусом холеры, если в стране начнётся распространение заболевания.
Агентство "Москва" \ Александр Авилов