В Роспотребнадзоре оценили риски распространения холеры в России

Риски распространения холеры в России существуют, однако они на минимальном уровне. В 2023 году в стране не было случаев такого заболевания. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем всё, чтобы их не допустить", — приводит РИА "Новости" её слова.

Анна Попова заверила, что в России принимаются все необходимые меры для защиты граждан от холеры. Например, созданы запасы отечественной эффективной вакцины.