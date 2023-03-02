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2 марта, 02:46

Лукашенко позвал Си Цзиньпина в Белоруссию с ответным визитом

Глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю. КНР Си Цзиньпину нанести ответный визит в подходящее для обеих сторон время. Информация об этом обозначена в совместном заявлении о дальнейшем развитии отношений между двумя странами.

"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за тёплый и дружеский приём белорусской делегации и пригласил его посетить Белоруссию в удобное для обеих сторон время", — сказано в заявлении, которое опубликовал МИД КНР.

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Напомним, Лукашенко посетил Пекин. Там он отметил, что развитие Белоруссии зависит в том числе и от силы Китая. В этой связи обе страны должны "очертить новые горизонты сотрудничества".

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ТАСС / Орловский Павел

Анатолий Симоненко
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