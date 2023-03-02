Новым президентом Вьетнама избран Во Ван Тхыонг

Во Ван Тхыонг родился 13 декабря 1970 года. Он окончил факультет философии по специальности "марксистско-ленинская философия" университета южного города Хошимина. В его послужном списке различные руководящие должности в Союзе коммунистической молодежи Вьетнама, в парторганизациях. В июне 2007 он был избран депутатом Национального собрания.

Напомним, предыдущий президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушёл в отставку 17 января. Он занимал этот пост с апреля 2021 года. Политик "взял на себя политическую ответственность" за коррупционные скандалы 2016-2021 годов, когда он был премьером. Связаны разбирательства были с тем, как правительство боролось с пандемией ковида.