Новым президентом Вьетнама избран Во Ван Тхыонг
Во Ван Тхыонг. Фото © dangcongsan.vn
Во Вьетнаме Национальное собрание избрало члена политбюро Во Ван Тхыонга новым президентом страны. Об этом сообщил председатель однопалатного парламента Выонг Динь Хюэ.
Во Ван Тхыонг родился 13 декабря 1970 года. Он окончил факультет философии по специальности "марксистско-ленинская философия" университета южного города Хошимина. В его послужном списке различные руководящие должности в Союзе коммунистической молодежи Вьетнама, в парторганизациях. В июне 2007 он был избран депутатом Национального собрания.
Напомним, предыдущий президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушёл в отставку 17 января. Он занимал этот пост с апреля 2021 года. Политик "взял на себя политическую ответственность" за коррупционные скандалы 2016-2021 годов, когда он был премьером. Связаны разбирательства были с тем, как правительство боролось с пандемией ковида.