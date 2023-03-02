В отправке американского "самолёта Судного дня" в Исландию увидели "игру мускулов"

США переправили в Исландию борт управления и связи E-6B Mercury для того, чтобы показать всему миру, что дела у коллективного Запада на Украине "не так уж плохи". Так считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. Он полагает, что это пропагандистская акция, направленная больше не на российскую аудиторию, а на западный блок государств.

"Это игра в мускулы. Совершенно глупое разбазаривание бюджетных денег американских налогоплательщиков", — сказал Мезюхо в интервью телеканалу "360".

Было бы наивным считать, чтобы в России кто-то испугался отправки этого американского самолёта в Исландию, отмечает политолог. А военный историк Юрий Кнутов напомнил, что такие воздушные суда есть и у России. С их борта в случае необходимости можно подать команду на ответный удар.