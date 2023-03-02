В Японии обнаружен ещё один загадочный шар

На острове Токуносима японской префектуры Кагосима обнаружен ещё один шар неизвестного происхождения. Он диаметром около 1,5 метра и находится в пещере у береговой линии. Об этом сообщает телеканал MBC.

В Японии найден второй загадочный металлический шар. Видео © MBC

По его информации, полицейские уже осмотрели объект и не выявили угрозы взрыва. Предполагается, что этот шар полый. Нашли его ещё 28 февраля, а изучить смогли только накануне.

Судя по видео, которое публикует телеканал, поверхность шара почти полностью покрыта ржавчиной. По нему идёт линия спайки. На одной из сторон есть дуги, напоминающие петли.