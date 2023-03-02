В Японии обнаружен ещё один загадочный шар
MBC: В Японии на берегу найден второй полутораметровый шар
Второй металлический шар, найденный в Японии. Кадр из видео © MBC
На острове Токуносима японской префектуры Кагосима обнаружен ещё один шар неизвестного происхождения. Он диаметром около 1,5 метра и находится в пещере у береговой линии. Об этом сообщает телеканал MBC.
В Японии найден второй загадочный металлический шар. Видео © MBC
По его информации, полицейские уже осмотрели объект и не выявили угрозы взрыва. Предполагается, что этот шар полый. Нашли его ещё 28 февраля, а изучить смогли только накануне.
Судя по видео, которое публикует телеканал, поверхность шара почти полностью покрыта ржавчиной. По нему идёт линия спайки. На одной из сторон есть дуги, напоминающие петли.
Напомним, первый загадочный шар в Японии был обнаружен примерно десять дней назад на пляже Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока. Вскоре было объявлено, что это просто буй. Его убрали с пляжа, как только поняли, что объект опасности не представляет.