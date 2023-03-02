Премьер Индии выступил с обращением к членам "Большой двадцатки"
Индийский премьер Моди призвал G20 решать проблемы вместе
Страны "Большой двадцатки" должны объединить усилия и не позволять проблемам влиять на решение общих задач. С таким призывом выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии открытия конференции глав МИД G20.
"Мы не должны позволять проблемам, которые мы не можем решить вместе, мешать тем, которые мы можем решить. Когда вы встретитесь на земле Ганди и Будды, я молюсь, чтобы вы черпали вдохновение в цивилизационном духе Индии — сосредоточивались не на том, что нас разделяет, а на том, что нас всех объединяет", — подчеркнул Моди.
По его словам, архитектура глобального управления, которая была создана по завершении Второй мировой войны, должна была предотвратить будущие войны, а также развивать международное сотрудничество. Но эта система не выдержала недавнего финансового кризиса, изменения климата, пандемии, терроризма и вооружённых конфликтов, потерпев неудачу. Моди напомнил, что многие развивающиеся страны борются с неподъёмной задолженностью, стараясь гарантировать населению продовольственную и энергетическую безопасность. Также многие тяжело переживают глобальное потепление, которое спровоцировали более богатые страны. На фоне этого Индия "попыталась дать голос Глобальному Югу".
Ранее министры финансов стран "Большой двадцатки" выразили противоположные мнения относительно конфликта на Украине. Однако большинство членов G20 осудили российскую спецоперацию.
ТАСС / Manish Swarup