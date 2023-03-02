Премьер Индии выступил с обращением к членам "Большой двадцатки"

"Мы не должны позволять проблемам, которые мы не можем решить вместе, мешать тем, которые мы можем решить. Когда вы встретитесь на земле Ганди и Будды, я молюсь, чтобы вы черпали вдохновение в цивилизационном духе Индии — сосредоточивались не на том, что нас разделяет, а на том, что нас всех объединяет", — подчеркнул Моди.