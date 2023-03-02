В России ограничат время работы таксистов

Министерство транспорта России подготовило законопроект, запрещающий водителям такси работать больше 12 часов и определяющий правила, по которым агрегаторы будут передавать им заказы. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, по истечении отработанных 12 часов агрегаторы не смогут допустить водителей к новому заказу. Как сообщает ведомство, данная инициатива снизит риски происшествий. При этом не позднее чем через пять часов после начала смены водитель должен будет сделать перерыв, иначе доступ к заказам агрегатор временно заблокирует. Количество и продолжительность этого отдыха таксист сможет определить сам. При этом указывается, что суммарное время приостановки передачи заказа не может превышать пяти часов. Вместе с тем документ предусматривает запрет за получение нового заказа до момента завершения следующего.

Эксперты оценили законопроект Минтранса, но подчеркнули, что он требует технической доработки. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, что многие таксисты сотрудничают с несколькими агрегаторами, поэтому, отработав определённый лимит времени у одной службы, водитель может переключиться на другую.

Предложение о получении нового заказа по завершении текущего эксперты восприняли неоднозначно. С одной стороны, это сократит число недовольных пассажиров, которые не хотят ждать, но с другой — таксисты не смогут прогнозировать дальнейшие поездки и планировать маршруты. В результате при принятии данной инициативы, отмечают специалисты, будут недовольны пользователи из-за более длительного ожидания поиска машины и водители ввиду снижения плотности заказов. Это может привести и к росту нарушений ПДД таксистами. Шапарин считает более логичной схему, разрешающую водителю получить новый заказ с расчётом, чтобы время до завершения текущего составляло до пяти минут.