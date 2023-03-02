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2 марта, 06:05

В Бресте задержали более 50 сторонников "ЧВК Рёдан" за попытку проведения незаконной акции

Правоохранители в белорусском Бресте пресекли попытку проведения массовой акции сторонников "ЧВК Рёдан". Милиция задержала 52 участника группировки, причём большинство из них несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

"В Бресте по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у одного из торгово-развлекательных центров агитировали собраться сторонников так называемого ЧВК Рёдан. <...> Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия", — говорится в сообщении.

В отношении задержанных проводится проверка, их действиям правоохранители дают правовую оценку. Подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних, а участникам акции постарше дополнительно грозит административная ответственность. Указывается, что милиционеры установили администраторов групп деструктивной направленности и провели профилактические беседы с подростками, которые подписаны на эти ресурсы. В настоящий момент данные паблики заблокированы.

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Ранее сообщалось, что в Кургане задержали около ста сторонников движения "ЧВК Рёдан". Как сообщил губернатор региона Вадим Шумков, все такие "мамкины революсьенеры" нуждаются в патриотическом воспитании.

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VK/РЁДАН

Светлана Оперук
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