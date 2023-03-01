Курганский губернатор назвал "мамкиными революсьенерами" сторонников "ЧВК Рёдан"

В Кургане полиция задержала около сотни подростков, которые относят себя к "ЧВК Рёдан", сообщил губернатор региона Вадим Шумков. По его словам, все такие "мамкины революсьенеры" нуждаются в патриотическом воспитании.

"Почти сотня "мамкиных революсьенеров" вчера побывала в ГУВД Кургана. К вечеру их всех передали в заботливые руки родителей. Всё бы хорошо, но ситуация с самоназванным ЧВК, когда по призыву какого-то недоумка подростки толпами бегают по торговым центрам, сами не зная куда, сами не зная зачем, показывает ещё раз губительность отсутствия реальной идеологии для молодёжи. Созданием очередной официальной организации ради организации этого не решить", — написал Шумков.

По мнению главы Курганской области, также необходимо очистить от "всякой нечисти" всё информационное и околокультурное поле.