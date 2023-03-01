Росмолодёжь передала материалы о "ЧВК Рёдан" для блокировки в Роскомнадзор
Росмолодёжь заявила, что получила свыше 100 обращений о проверке распространённого в Сети контента о "ЧВК Рёдан". В пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи сообщили, что эти материалы направлены в Роскомнадзор для блокировки.
"За последние двое суток Росмолодёжь получила более 100 обращений, собранных Роскомнадзором, о проверке контента на содержание противоправной информации в отношении "ЧВК Рёдан". <...> По результатам рассмотрения трёх из них федеральное агентство включило материалы в Единый реестр доменных имён, распространение которых запрещено на территории России, а также направила их в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки", — отметили в Росмолодёжи.
Там уточнили, что получили обращения в том числе и от различных уровней системы прокуратуры и МВД РФ. В Росмолодёжи подчеркнули, что остальные сообщения будут рассмотрены в скором времени, так как за этой темой следит общественность.
Лайф наминает, что молодёжная субкультура "ЧВК Рёдан" стала популярной после массовой драки, устроенной в одном из торговых центров Москвы. Позже полиция пресекла попытки устроить аналогичные "забивы" в Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и других городах РФ. Движение также добралось до Белоруссии и Украины. Причём в Незалежной убеждены, что Россия якобы специально создала "ЧВК Рёдан", чтобы представители движения устраивали массовые драки с сотрудниками различных субкультур Украины.
VK / "ЧВК Рёдан"