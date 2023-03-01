Росмолодёжь передала материалы о "ЧВК Рёдан" для блокировки в Роскомнадзор

Росмолодёжь заявила, что получила свыше 100 обращений о проверке распространённого в Сети контента о "ЧВК Рёдан". В пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи сообщили, что эти материалы направлены в Роскомнадзор для блокировки.

"За последние двое суток Росмолодёжь получила более 100 обращений, собранных Роскомнадзором, о проверке контента на содержание противоправной информации в отношении "ЧВК Рёдан". <...> По результатам рассмотрения трёх из них федеральное агентство включило материалы в Единый реестр доменных имён, распространение которых запрещено на территории России, а также направила их в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки", — отметили в Росмолодёжи.

Там уточнили, что получили обращения в том числе и от различных уровней системы прокуратуры и МВД РФ. В Росмолодёжи подчеркнули, что остальные сообщения будут рассмотрены в скором времени, так как за этой темой следит общественность.