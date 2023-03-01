"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 13:41

Росмолодёжь передала материалы о "ЧВК Рёдан" для блокировки в Роскомнадзор

Росмолодёжь заявила, что получила свыше 100 обращений о проверке распространённого в Сети контента о "ЧВК Рёдан". В пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи сообщили, что эти материалы направлены в Роскомнадзор для блокировки.

"За последние двое суток Росмолодёжь получила более 100 обращений, собранных Роскомнадзором, о проверке контента на содержание противоправной информации в отношении "ЧВК Рёдан". <...> По результатам рассмотрения трёх из них федеральное агентство включило материалы в Единый реестр доменных имён, распространение которых запрещено на территории России, а также направила их в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки", — отметили в Росмолодёжи.

Там уточнили, что получили обращения в том числе и от различных уровней системы прокуратуры и МВД РФ. В Росмолодёжи подчеркнули, что остальные сообщения будут рассмотрены в скором времени, так как за этой темой следит общественность.

В Нижнем Новгороде полиция пресекла массовую драку с участием "ЧВК Рёдан"

В Нижнем Новгороде полиция пресекла массовую драку с участием "ЧВК Рёдан"

Лайф наминает, что молодёжная субкультура "ЧВК Рёдан" стала популярной после массовой драки, устроенной в одном из торговых центров Москвы. Позже полиция пресекла попытки устроить аналогичные "забивы" в Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и других городах РФ. Движение также добралось до Белоруссии и Украины. Причём в Незалежной убеждены, что Россия якобы специально создала "ЧВК Рёдан", чтобы представители движения устраивали массовые драки с сотрудниками различных субкультур Украины.

Обложка ©

VK / "ЧВК Рёдан"

Никита Осипов
  • Новости
  • Росмолодежь
  • Роскомнадзор
  • Рёдан
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров