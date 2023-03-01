В Нижнем Новгороде полиция пресекла массовую драку с участием "ЧВК Рёдан"

Полицейские предотвратили массовую драку подростков в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Подростки убегают от ОМОНа с места несостоявшейся массовой драки в Нижнем Новгороде. Видео © t.me / moynnov

"Более нескольких десятков граждан, в том числе около 50 несовершеннолетних, доставлены в отдел полиции <…> для недопущения нарушения общественного порядка на территории торгового центра и парка Автозаводского района", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу полицейского управления.

Там добавили, что со всеми совершеннолетними участниками событий провели профилактические беседы и отпустили домой, а несовершеннолетних передали родителям. Заявлений о каких-либо совершённых ими противоправных действий в органы не поступало. Также в МВД сообщили, что предполагаемым инициатором событий является несовершеннолетний ученик одного из учебно-воспитательных учреждений города. Ранее полиция остановила его пьяным в общественном месте и составила на мать протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Как пишет "Коммерсант", в районе торгового центра "Крым" выяснять отношения собрались представители молодёжного движения "ЧВК Рёдан" и их противники. Однако благодаря вмешательству ОМОНа драки не случилось.