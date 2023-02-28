Администратор паблика "ЧВК Рёдан" ответил на предложение депутата Госдумы встретиться

Администратор сообщества "ЧВК Рёдан" "ВКонтакте", который в Сети называет себя Сеня Алмутов, принял предложение депутата Госдумы Артёма Метелева о встрече с участниками объединения. Он заявил, что готов приехать в Москву из другого города, лишь бы объяснить, что субкультуру не стоит запрещать в России.

"Я бы очень хотел встретиться с депутатами и поговорить с ними о сложившейся ситуации, обсудить, что происходит, и кто в этом всём виноват, и что не стоит запрещать какие-либо вещи из-за неадекватных людей", — сказал Сеня в беседе с "Газетой.ru".

Он отметил, что настоящие участники "Рёдана" не пропагандируют насилие, агрессивные посты от их имени пишут "неадекватные люди", которые стравливают людей между собой и подстрекают на действия, провоцирующие конфликт. Парень также рассказал, что на самом деле как такового объединения нет, оно совершенно спонтанно появилось на днях. У группировки нет никаких лидеров, целей. Просто люди одеваются в похожую одежду, красят и отращивают волосы, делают похожие причёски, но не более того.

"У нас нет никакого депрессивного подтекста, мы не пропагандируем плохие вещи, уж тем более мы не пропагандируем насилие и травлю. Также мы осуждаем неадекватных людей, из-за которых сейчас страдаем. <...> Виноваты третьи люди, которые всю эту фейковую информацию и фейковые вбросы делают, из-за которых происходит то, что происходит", — добавил админ группы VK.

А в массовых драках и потасовках в торговых центрах он обвинил людей, которые хотели лишь хайпануть и совершенно не думали о последствиях. Парень объяснил, что члены "Рёдана" не хотят внимания ни со стороны Кремля, ни со стороны "околофутбольщиков" и прочих людей, а заинтересованы лишь в спокойствии, чтобы жить, как раньше.

"К сожалению, мы видим, что последствия будут как со стороны людей, так и со стороны власти, которая может запретить аниме или запретить символ паука просто за то, что не совсем разобрались в ситуации или посчитали, что в ситуации виновата только одна сторона. Я хочу, чтобы адекватные люди меня поняли и перестали собираться на сходках и временно перестали носить символ паука, который сейчас вызывает большую агрессию и провоцирует людей на драки", — добавил участник "Рёдана".