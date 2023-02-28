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28 февраля, 13:32

"Хайповая история": Интерес общества к "ЧВК Рёдан" выше, чем у самой молодёжи, заявил эксперт

Эксперт Горюнов считает, что движение "ЧВК Рёдан" окажется недолговечным

Интерес молодёжи к движению "ЧВК Рёдан" будет недолговечным, считает директор смольнинского Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи "Контакт" Павел Горюнов. Он указал, что внимание СМИ к данной теме куда выше, чем среди подрастающего поколения.

"У подростков не проснулся интерес к субкультурам. Никаким образом это не демонстрируется. Если мы обратим внимание на информационную активность, связанную с "ЧВК Рёдан", — это в основном новостные ленты, новостные порталы. То есть чаще об этом говорят СМИ, эксперты, специалисты, а молодые люди как жили, так и продолжают жить", сказал он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Само распространение феномена "Рёдана" связано с запечатлённым на видео конфликтом его представителей, что объяснимо, учитывая развитие технических средств. Как только общественность перестанет это обсуждать, интерес к данной теме пропадёт, считает эксперт.

"Для подростков это привлечение общественного внимания. Это абсолютно хайповая история. И мы предполагаем, что она будет достаточно короткой", заключил Горюнов.

Не скинхеды и не антифа: Что такое "ЧВК Рёдан", на которой помешались подростки

Не скинхеды и не антифа: Что такое "ЧВК Рёдан", на которой помешались подростки

Напомним, движение "ЧВК Рёдан" стало известно после ряда массовых драк, первая из которых произошла в ТЦ "Авиапарк" в Москве. Позже полиция пресекла попытки устроить аналогичные "забивы" в Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и других городах России. На ситуацию отреагировали и в Роскомнадзоре, пообещав проверить сообщения о новой субкультуре. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал, что "Рёдан" не несёт ничего хорошего подрастающему поколению, а Екатерина Мизулина нашла в нём украинский след.

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VK / bear_freddie

Матвей Константинов
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