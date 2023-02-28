"Хайповая история": Интерес общества к "ЧВК Рёдан" выше, чем у самой молодёжи, заявил эксперт

Интерес молодёжи к движению "ЧВК Рёдан" будет недолговечным, считает директор смольнинского Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи "Контакт" Павел Горюнов. Он указал, что внимание СМИ к данной теме куда выше, чем среди подрастающего поколения.

"У подростков не проснулся интерес к субкультурам. Никаким образом это не демонстрируется. Если мы обратим внимание на информационную активность, связанную с "ЧВК Рёдан", — это в основном новостные ленты, новостные порталы. То есть чаще об этом говорят СМИ, эксперты, специалисты, а молодые люди как жили, так и продолжают жить", — сказал он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Само распространение феномена "Рёдана" связано с запечатлённым на видео конфликтом его представителей, что объяснимо, учитывая развитие технических средств. Как только общественность перестанет это обсуждать, интерес к данной теме пропадёт, считает эксперт.