ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре при попытке передать сведения Украине
В Хабаровском крае сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку передать украинской разведке российские сведения. Подозреваемого в госизмене задержали, им оказался житель Комсомольска-на-Амуре, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене", — отметили в ЦОС.
Указывается, что подозреваемый инициативно связался по Интернету с представителем главного управления разведки Минобороны Украины. Он хотел передать сведения о военных объектах оборонного ведомства РФ, которые дислоцируются в Хабаровском крае. По данным Федеральной службы безопасности, их могут использовать для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и БПЛА в районах погрузки, содержания и путей следования военной техники. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по подозрению в госизмене. По этой статье предусматривается от 12 до 20 лет лишения свободы.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ФСБ держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового скопления людей, предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.
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