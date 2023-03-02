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2 марта, 07:09

ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре при попытке передать сведения Украине

В Хабаровском крае сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку передать украинской разведке российские сведения. Подозреваемого в госизмене задержали, им оказался житель Комсомольска-на-Амуре, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене", — отметили в ЦОС.

Указывается, что подозреваемый инициативно связался по Интернету с представителем главного управления разведки Минобороны Украины. Он хотел передать сведения о военных объектах оборонного ведомства РФ, которые дислоцируются в Хабаровском крае. По данным Федеральной службы безопасности, их могут использовать для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и БПЛА в районах погрузки, содержания и путей следования военной техники. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по подозрению в госизмене. По этой статье предусматривается от 12 до 20 лет лишения свободы.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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