ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре при попытке передать сведения Украине

Указывается, что подозреваемый инициативно связался по Интернету с представителем главного управления разведки Минобороны Украины. Он хотел передать сведения о военных объектах оборонного ведомства РФ, которые дислоцируются в Хабаровском крае. По данным Федеральной службы безопасности, их могут использовать для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и БПЛА в районах погрузки, содержания и путей следования военной техники. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по подозрению в госизмене. По этой статье предусматривается от 12 до 20 лет лишения свободы.