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2 марта, 07:21

Снимавшийся в "Ворониных" и "Ранетках" актёр Мартиросян опроверг слухи о госпитализации

Актёр Георгий Мартиросян опроверг слухи о госпитализации

<p>Георгий Мартиросян. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2713/foto/15166/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Георгий Мартиросян. Обложка © kino-teatr.ru

Российский актёр театра и кино Георгий Мартиросян в разговоре с телеканалом "360" опроверг информацию СМИ о своей госпитализации.

"Врут, конечно. Мне уже несколько звонков поступило с вопросами о госпитализации. У меня всё хорошо", — заявил Мартиросян.

Отметим, что Георгий Мартиросян снимался в целом ряде фильмов и сериалов, среди которых "Воронины", "Ранетки", "Кадетство" и многие другие.

Состояние госпитализированного Леонида Рошаля стабилизировалось

Состояние госпитализированного Леонида Рошаля стабилизировалось

Ранее Лайф рассказывал, что известного американского актёра Ричарда Гира госпитализировали с пневмонией в Мексике.

Артур Белкин
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