Снимавшийся в "Ворониных" и "Ранетках" актёр Мартиросян опроверг слухи о госпитализации
Актёр Георгий Мартиросян опроверг слухи о госпитализации
Георгий Мартиросян. Обложка © kino-teatr.ru
Российский актёр театра и кино Георгий Мартиросян в разговоре с телеканалом "360" опроверг информацию СМИ о своей госпитализации.
"Врут, конечно. Мне уже несколько звонков поступило с вопросами о госпитализации. У меня всё хорошо", — заявил Мартиросян.
Отметим, что Георгий Мартиросян снимался в целом ряде фильмов и сериалов, среди которых "Воронины", "Ранетки", "Кадетство" и многие другие.
Ранее Лайф рассказывал, что известного американского актёра Ричарда Гира госпитализировали с пневмонией в Мексике.