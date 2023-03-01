Состояние госпитализированного Леонида Рошаля стабилизировалось

Состояние президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, который 26 февраля попал в реанимацию, стабилизровалось, вследствие чего он был переведён в обычную палату. Об этом пишет Mash .

По данным источника, Рошаль получил перелом шейки бедра при падении, из-за чего ему была необходима операция. Кроме того, в его анамнезе значатся такие болезни, как Паркинсон и кисты в головном мозге.