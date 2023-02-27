Кремль назвал Рошаля достоянием России и пожелал ему скорейшего выздоровления

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль является достоянием России, и Кремль желает ему побыстрее поправиться. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все [его] уважаем, желаем скорейшего выздоровления. Мы знаем, что он сейчас лечится, конечно, это наше достояние — Рошаль", — подчеркнул представитель Кремля.