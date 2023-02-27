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27 февраля, 10:02

Кремль назвал Рошаля достоянием России и пожелал ему скорейшего выздоровления

Песков: Мы желаем скорейшего выздоровления Леониду Рошалю

<p>Леонид Рошаль. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Леонид Рошаль. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль является достоянием России, и Кремль желает ему побыстрее поправиться. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все [его] уважаем, желаем скорейшего выздоровления. Мы знаем, что он сейчас лечится, конечно, это наше достояние — Рошаль", — подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, около недели назад 89-летний президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, российский хирург Леонид Рошаль был госпитализирован в столичную больницу. Ему потребовалась плановая замена сустава. Операция прошла хорошо.

Татьяна Миссуми
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  • Леонид Рошаль
  • Дмитрий Песков
  • Общество
  • Москва

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