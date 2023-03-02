В Новосибирске врачи вылечили пенсионера с раком в последней стадии

В Новосибирске радиотерапевты полностью вылечили пациента с раком кожи в последней стадии. Об этом сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина.

По данным клиники, пациенту 77 лет. Он поступил в медучреждение, будучи очень слабым, у него были тяжёлая анемия и диагноз "плоскоклеточный рак кожи IV стадии". Возле левого уха у пенсионера была злокачественная опухоль размером 15 сантиметров в диаметре. Пациент не обращался за помощью полтора года. А в других больницах ему предложили поддерживающее лечение на дому.

"Всё образование было буквально пропитано кровью, потому что насквозь проросло очень мелкими сосудами, которые у опухоли не совсем полноценные: в силу ряда особенностей они не могут сокращаться нормально и дают кровотечения. При этом для самой опухоли такое усиленное кровоснабжение выгодно, так как помогает ей быстрее расти", — рассказала врач-радиотерапевт Татьяна Воробьёва.

По словам специалиста, медики сделали ставку на лучевую терапию. Они спланировали ускоренный курс, купировали кровотечение, а через три недели провели полноценный лечебный лучевой курс на уменьшившейся опухоли. А спустя три месяца врачи подтвердили полный регресс опухоли и выздоровление. Здоровая соединительная ткань у пациента заменила опухолевую.