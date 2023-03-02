В Иркутской области накрыли крупнейшую в Сибири нарколабораторию, изъяв более 140 кг веществ

В Иркутской области полицейские пресекли деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири, изъяв из оборота более 140 килограммов запрещённых веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперативники установили, что злоумышленники оборудовали производственный цех в посёлке Новолетники. Проникнуть в него можно было только через подвал частного дома, преодолев несколько метров по подземному ходу. Запрещённые вещества сбывались на территории Иркутской области с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и электронных платёжных систем", — рассказала Волк.

В итоге оперативники задержали трёх подозреваемых, а из оборота изъяли свыше 140 килограммов синтетического наркотика. Также в лаборатории было обнаружено около пяти тысяч литров прекурсоров, примерно 600 ёмкостей и защитные костюмы. Возбуждено уголовное дело.