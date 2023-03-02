В Тульской области прогремел взрыв в поле у лесополосы
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В километре от Берёзовского Тульской области прогремел взрыв, сообщает телеграм-канал SHOT.
Место взрыва в Тульской области. Фото © LIFE
Согласно опубликованным данным, на месте ЧП обнаружили воронку и обломки неустановленного происхождения. Сейчас на месте взрыва работают сапёры, местных жителей же туда не пускают. Другие подробности инцидента неизвестны.
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