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2 марта, 08:25

В Тульской области прогремел взрыв в поле у лесополосы

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В километре от Берёзовского Тульской области прогремел взрыв, сообщает телеграм-канал SHOT.

Место взрыва в Тульской области. Фото © LIFE

Место взрыва в Тульской области. Фото © LIFE

Согласно опубликованным данным, на месте ЧП обнаружили воронку и обломки неустановленного происхождения. Сейчас на месте взрыва работают сапёры, местных жителей же туда не пускают. Другие подробности инцидента неизвестны.

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Артур Белкин
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