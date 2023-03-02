В Киеве загорелся склад возле "Ашана"

В Киеве начался пожар. Как сообщает телеграм-канал "Страна.ua", горит склад на проспекте Бандеры возле магазина "Ашан". На кадрах, размещённых в украинских пабликах, видно, как огромные клубы дыма поднимаются над зданием.

Пожар в Киеве. Видео © Telegram / "Реальный Киев | Новости Украины"

"В Киеве на проспекте Бандеры возле "Ашана" начался пожар. Судя по видео, горят складские помещения", — говорится в публикации.