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2 марта, 08:53

В Киеве загорелся склад возле "Ашана"

"Страна.ua": Пожар начался на проспекте Бандеры в Киеве

В Киеве начался пожар. Как сообщает телеграм-канал "Страна.ua", горит склад на проспекте Бандеры возле магазина "Ашан". На кадрах, размещённых в украинских пабликах, видно, как огромные клубы дыма поднимаются над зданием.

Пожар в Киеве. Видео © Telegram / "Реальный Киев | Новости Украины"

"В Киеве на проспекте Бандеры возле "Ашана" начался пожар. Судя по видео, горят складские помещения", — говорится в публикации.

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А 28 февраля жители Киева сообщали о взрывах, пожаре и чёрном дыме. В результате инцидента пострадал один человек.

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Telegram / "Реальный Киев | Новости Украины"

Светлана Оперук
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