В Киеве загорелся склад возле "Ашана"
"Страна.ua": Пожар начался на проспекте Бандеры в Киеве
В Киеве начался пожар. Как сообщает телеграм-канал "Страна.ua", горит склад на проспекте Бандеры возле магазина "Ашан". На кадрах, размещённых в украинских пабликах, видно, как огромные клубы дыма поднимаются над зданием.
Пожар в Киеве. Видео © Telegram / "Реальный Киев | Новости Украины"
"В Киеве на проспекте Бандеры возле "Ашана" начался пожар. Судя по видео, горят складские помещения", — говорится в публикации.
А 28 февраля жители Киева сообщали о взрывах, пожаре и чёрном дыме. В результате инцидента пострадал один человек.
Telegram / "Реальный Киев | Новости Украины"