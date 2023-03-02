Автор блога "Бородатый химик": В педагогику пришёл благодаря классному руководителю

Автор блога "Бородатый химик" и учитель химии и биологии Кирилл Иванов на всероссийском просветительском "Марафоне наставников", организованном обществом "Знание", рассказал, как пришёл в педагогику. Победитель проекта "ТопБЛОГ" отметил, что это случилось благодаря его классной руководительнице.

Автор блога "Бородатый химик" рассказал, как пришёл в педагогику. Видео © VK / Российское общество "Знание"

"Меня в педагогику привела моя классная руководительница. Она учительница была, как раз химии и биологии. Я посмотрел, что мне нравится этот предмет. На самом деле я не был ни на одной олимпиаде по химии и биологии. В итоге решил, что буду поступать на учителя химии и биологии", — рассказал Иванов.

После обучения он некоторое время не работал по профессии, однако позже всё-таки стал учителем — сначала преподавал в колледже, а затем в школе. В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, Иванов понял, что часть наработок необходимо перевести в Интернет, чтобы детям было удобнее пользоваться материалами. Со временем он создал в соцсетях сообщество, куда добавил образовательные видео и мемы. Позже это и переросло в полноценный блог "Бородатый химик".