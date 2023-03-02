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2 марта, 09:19

Власти Тульской области подтвердили сообщения о воронке рядом с посёлком Берёзовским

В Тульской области в 600 метрах от посёлка Берёзовского обнаружили воронку от взрыва. Об этом сообщили региональные власти. Они уточнили, что в результате случившегося нет пострадавших и разрушений.

"Этим утром в лесополосе на расстоянии 600 метров от населённого пункта Берёзовский Киреевского района была обнаружена воронка от взрыва. На месте работают все оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются", — сказано в сообщении регионального комитета по безопасности.

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Ранее Лайф писал о том, что недалеко от Берёзовского Тульской области прогремел взрыв. На месте инцидента обнаружили обломки неустановленного происхождения.

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LIFE

Илья Суриков
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