Власти Тульской области подтвердили сообщения о воронке рядом с посёлком Берёзовским

В Тульской области в 600 метрах от посёлка Берёзовского обнаружили воронку от взрыва. Об этом сообщили региональные власти. Они уточнили, что в результате случившегося нет пострадавших и разрушений.

"Этим утром в лесополосе на расстоянии 600 метров от населённого пункта Берёзовский Киреевского района была обнаружена воронка от взрыва. На месте работают все оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются", — сказано в сообщении регионального комитета по безопасности.