Собянин анонсировал старт продаж электромобиля "Москвич-3е" и кроссовера "Москвич-3"

Уже с завтрашнего дня, 3 марта, у россиян появится возможность купить электромобиль "Москвич-3е" и городской кроссовер "Москвич-3". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Купить электромобиль "Москвич-3е" и городской кроссовер "Москвич-3" с завтрашнего дня можно будет у всех официальных дилеров. Уже открыто 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России. В ближайшее время все они будут оформлены в узнаваемом бренде "Москвича", — написал градоначальник в телеграм-канале.

По словам Собянина, в 2022 году с конвейера завода сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В текущем же году планируется выпустить 50 тысяч автомобилей, из них 10 тысяч — это электромобили. А через год концерн удвоит объёмы производства, добавил он.