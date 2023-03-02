Чтобы ноги не болели: Врач рассказала, как правильно подобрать компрессионные чулки

Если у человека нет выявленных проблем с венозной системой и он подбирает компрессионный трикотаж с профилактической целью, то для занятий спортом можно использовать гольфы, однако при приёме гормональных препаратов лучше выбрать чулки. Об этом в беседе с Лайфом рассказала сердечно-сосудистый хирург Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Светлана Осколкова.

Она добавила, что при наличии жалоб на отёки нижних конечностей, усиливающиеся в вечернее время, и при синдроме "тяжёлых ног" требуется консультация специалиста. В таком случае надевать компрессионное изделие оптимально утром после пробуждения. При этом перед использованием трикотажа необходимо лечь на спину, приподнять ноги на высоту не менее 15 сантиметров и держать в таком положении не менее 15 минут для снятия отёка.

При надевании тело должно быть сухим, изделия также нельзя смачивать — это приведёт к ослаблению компрессии. Для сохранения оптимальных рабочих характеристик необходимо стирать трикотаж после использования. При этом длительность ношения определяется целями. Так, для лиц, чья работа связана с долгими статическими нагрузками, компрессия показана на протяжении всего рабочего дня. Эксперт также уточнила, что современный трикотаж делится на два вида: профилактический и лечебный.

"Первый вид трикотажа создаёт давление на уровне лодыжек менее 18 миллиметров ртутного столба. Его применение показано среди пациентов групп риска по развитию варикозной болезни — при наследственной предрасположенности, у беременных, при малоподвижном образе жизни, людям, которые по работе долгое время проводят в положении стоя. Также этот вид трикотажа применяется для профилактики тромбоэмболических осложнений при хирургических вмешательствах", — рассказала Осколкова.

Лечебный трикотаж в зависимости от величины развиваемого над лодыжками давления делится на четыре вида. При этом последние два класса используются при тяжёлых формах лимфовенозной недостаточности, однако такие изделия могут быть назначены только специалистами.