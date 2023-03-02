Чтобы ноги не болели: Врач рассказала, как правильно подобрать компрессионные чулки
Врач Осколкова посоветовала носить компрессионные чулки при приёме гормональных препаратов
Если у человека нет выявленных проблем с венозной системой и он подбирает компрессионный трикотаж с профилактической целью, то для занятий спортом можно использовать гольфы, однако при приёме гормональных препаратов лучше выбрать чулки. Об этом в беседе с Лайфом рассказала сердечно-сосудистый хирург Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Светлана Осколкова.
Она добавила, что при наличии жалоб на отёки нижних конечностей, усиливающиеся в вечернее время, и при синдроме "тяжёлых ног" требуется консультация специалиста. В таком случае надевать компрессионное изделие оптимально утром после пробуждения. При этом перед использованием трикотажа необходимо лечь на спину, приподнять ноги на высоту не менее 15 сантиметров и держать в таком положении не менее 15 минут для снятия отёка.
При надевании тело должно быть сухим, изделия также нельзя смачивать — это приведёт к ослаблению компрессии. Для сохранения оптимальных рабочих характеристик необходимо стирать трикотаж после использования. При этом длительность ношения определяется целями. Так, для лиц, чья работа связана с долгими статическими нагрузками, компрессия показана на протяжении всего рабочего дня. Эксперт также уточнила, что современный трикотаж делится на два вида: профилактический и лечебный.
"Первый вид трикотажа создаёт давление на уровне лодыжек менее 18 миллиметров ртутного столба. Его применение показано среди пациентов групп риска по развитию варикозной болезни — при наследственной предрасположенности, у беременных, при малоподвижном образе жизни, людям, которые по работе долгое время проводят в положении стоя. Также этот вид трикотажа применяется для профилактики тромбоэмболических осложнений при хирургических вмешательствах", — рассказала Осколкова.
Лечебный трикотаж в зависимости от величины развиваемого над лодыжками давления делится на четыре вида. При этом последние два класса используются при тяжёлых формах лимфовенозной недостаточности, однако такие изделия могут быть назначены только специалистами.
Ранее Лайф писал про семь простых способов избежать варикоза. Причинами возникновения таких проблем являются как генетическая предрасположенность, так и образ жизни человека.
Shutterstock