Один человек погиб и один ранен в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино под Курском

В результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области погиб один человек, ещё один ранен. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

"В результате обстрела ВСУ в посёлке Тёткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь", — написал Старовойт.

Всего же власти региона зафиксировали пять прилётов, повреждения получили три домовладения. Кроме того, в посёлке нарушено электроснабжение. Окончательная информация станет известна после проведения подомового обхода.