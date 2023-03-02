Один человек погиб и один ранен в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино под Курском
Губернатор Старовойт: Один человек погиб и один ранен при обстреле посёлка в Курской области
В результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области погиб один человек, ещё один ранен. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
"В результате обстрела ВСУ в посёлке Тёткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь", — написал Старовойт.
Всего же власти региона зафиксировали пять прилётов, повреждения получили три домовладения. Кроме того, в посёлке нарушено электроснабжение. Окончательная информация станет известна после проведения подомового обхода.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреливают посёлок Тёткино в Курской области.
Getty Images / Mustafa Ciftci