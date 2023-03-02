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2 марта, 09:42

Один человек погиб и один ранен в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино под Курском

Губернатор Старовойт: Один человек погиб и один ранен при обстреле посёлка в Курской области

В результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области погиб один человек, ещё один ранен. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

"В результате обстрела ВСУ в посёлке Тёткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь", — написал Старовойт.

Всего же власти региона зафиксировали пять прилётов, повреждения получили три домовладения. Кроме того, в посёлке нарушено электроснабжение. Окончательная информация станет известна после проведения подомового обхода.

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреливают посёлок Тёткино в Курской области.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Артур Белкин
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