Илья Авербух признался, что не хотел быть фигуристом, а тренеры от него отказывались

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух на Всероссийском просветительском "Марафоне наставников" общества "Знание" рассказал о пути в спорте и первых наставницах — Жанне Фёдоровне Громовой и Наталье Петровне Дубинской. Он также поделился, что на самом деле не хотел заниматься фигурным катанием, но мама решила иначе.

Илья Авербух — о наставниках в фигурном катании. Видео © Российское общество "Знание"

"Я не стремился заниматься фигурным катанием. Всё-таки считал, что хоккей, футбол — это ближе мальчикам, но мама решила за меня. Меня никто не спрашивал. Отдала меня заниматься фигурным катанием, правда, надо сказать, что больших успехов я не имел, меня практически из каждой группы выгоняли, говорили: "Вам пора заканчивать". Мама брала меня и вела в другую группу и говорила: "Вы ничего не понимаете, у него всё получится", — сказал Авербух.

В результате тренеров, которых не посетил будущий призёр Игр, уже не осталось, но мама маленького Ильи не сдалась и решила сама стать его наставницей. И это при том условии, что женщина никогда не занималась спортом, а из фигурного катания знала лишь одну вещь — нужно "кататься быстро и красиво". Такие тренировки проводились на ледовой коробке во дворе дома до тех пор, пока мимо площадки не прошёл директор катка в "Лужниках". Как вспоминает Авербух, мужчине стало жалко мальчика и он поговорил с наставником на работе.

Тогда Авербух стал заниматься у 20-летней Жанны Громовой, сыгравшей в его карьере ключевую роль. Спортсмен даже вспомнил, как получил от неё торт "Прага", исполнив первый аксель. В дальнейшем же Громова стала заслуженным тренером России, а её главной ученицей считается заслуженный мастер спорта по фигурному катанию РФ и депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая. Сейчас Авербух и Громова поддерживают отношения. Он также отметил вторую наставницу Наталью Дубинскую.

"Это такие мои первые тренеры, которым хочется сказать слова благодарности и сказать, что я всегда буду помнить, что они сделали для меня", — заключил фигурист.