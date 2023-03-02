Мучиться не придётся: Эндокринолог развеяла 4 популярных мифа о постменопаузе
Эндокринолог Берковская: С постменопаузой не приходит окончание половой жизни
Женщина находится в периоде постменопаузы около трети своей жизни. В связи с этим существуют различные мифы, в которые до сих пор верят представительницы прекрасного пола. Их в беседе с "Вечерней Москвой" развеяла врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии № 1 Института клинической медицины им Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Минздрава РФ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Марина Берковская.
Так, эксперт отметила, что с постменопаузой не приходит окончание или резкое сокращение половой жизни. Специалист пояснила, что у женщины в этот период во время секса могут появляться различные неприятные симптомы, например сухость и боль, но их можно корректировать с помощью средств с эстриолом.
Кроме того, постменопауза — это не всегда приливы и мучения. Дело в том, что далеко не все женщины испытывают проявления климактерического синдрома. Кроме того, терпеть и мучиться в это время не придётся: современная медицина умеет справляться с этими проблемами как медикаментозными, так и немедикаментозными средствами.
Берковская также отметила, что в постменопаузе увеличивается риск переломов. Однако это не значит, что нужно снизить физическую активность, чтобы ничего случайно не сломать. Уменьшение занятий спортом ещё больше ускорит прогрессирование остеопороза.
Специалист подчеркнула, что с наступлением менопаузы резкого старения организма не происходит. На самом деле изменения носят постепенный характер, причём они появляются ещё до менопаузы.
Ранее гинеколог Логинова объяснила, как можно отсрочить менопаузу. При этом эксперт подчеркнула, что прежде всего необходимо проконсультироваться с врачом и сдать анализы.
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