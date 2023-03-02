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2 марта, 11:14

Мучиться не придётся: Эндокринолог развеяла 4 популярных мифа о постменопаузе

Эндокринолог Берковская: С постменопаузой не приходит окончание половой жизни

Женщина находится в периоде постменопаузы около трети своей жизни. В связи с этим существуют различные мифы, в которые до сих пор верят представительницы прекрасного пола. Их в беседе с "Вечерней Москвой" развеяла врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии № 1 Института клинической медицины им Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Минздрава РФ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Марина Берковская.

Так, эксперт отметила, что с постменопаузой не приходит окончание или резкое сокращение половой жизни. Специалист пояснила, что у женщины в этот период во время секса могут появляться различные неприятные симптомы, например сухость и боль, но их можно корректировать с помощью средств с эстриолом.

Кроме того, постменопауза — это не всегда приливы и мучения. Дело в том, что далеко не все женщины испытывают проявления климактерического синдрома. Кроме того, терпеть и мучиться в это время не придётся: современная медицина умеет справляться с этими проблемами как медикаментозными, так и немедикаментозными средствами.

Берковская также отметила, что в постменопаузе увеличивается риск переломов. Однако это не значит, что нужно снизить физическую активность, чтобы ничего случайно не сломать. Уменьшение занятий спортом ещё больше ускорит прогрессирование остеопороза.

Специалист подчеркнула, что с наступлением менопаузы резкого старения организма не происходит. На самом деле изменения носят постепенный характер, причём они появляются ещё до менопаузы.

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Ранее гинеколог Логинова объяснила, как можно отсрочить менопаузу. При этом эксперт подчеркнула, что прежде всего необходимо проконсультироваться с врачом и сдать анализы.

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Никита Осипов
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