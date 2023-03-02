Врач назвала семь проблем, о которых могут говорить частые ночные пробуждения

Ночной сон человека делится на чередующиеся фазы — на фазу с быстрыми движениями глаз (БДГ) и медленную фазу сна. И у каждой есть свой порог пробуждения. Если человек просыпается в одно и то же время посреди ночи, то, скорее всего, это происходит из-за того, что он ложится спать по режиму. Однако происходить это может из-за нескольких причин, о которых Лайфу рассказала руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

Тревога или депрессия

"Повышенный уровень стресса всегда влияет на процесс засыпания и ночные пробуждения, после которых сложно заснуть. Если вы стали просыпаться в ранние утренние часы, то это уже может быть признаком депрессии", — отметила специалист.

Проблемы с желудком

Часто просыпаться ночью человек может из-за проблем с пищеварением, которые сопровождаются кислотным рефлюксом. В такой ситуации стоит отказаться от перекусов после ужина или есть не менее чем за три часа до сна.

Гормоны и уровень глюкозы в крови

Частые пробуждения ночью могут также свидетельствовать и о колебаниях уровня гормонов или глюкозы в крови. Страдающим диабетом в этом случае необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться в правильном контроле уровня сахара в крови в ночные часы.

Алкоголь

"Алкоголь облегчает засыпание, но ухудшает сон. Люди быстро засыпают, но затем через пару часов они просыпаются, потому что действие алкоголя закончилось. И потом им очень трудно снова заснуть, так как организм слишком активирован процессом выведения продуктов распада алкоголя", — отметила Сурненкова.

Электромагнитное воздействие

Помешать сну может и телефон, а точнее его электромагнитное воздействие, ведь многие люди крайне чувствительны к нему. В этом случае врач рекомендует спать в другой комнате, где нет мобильного телефона, или же отключать его на ночь.

Кофеин

Некоторые люди становятся более чувствительными к кофеину из-за гена CYP1A2. Тем, у кого он есть, необходимо не пить кофе после полудня, потому что напиток в таком случае взбодрит человека и приведёт к беспокойному сну.

Апноэ во сне

"У постоянно храпящих людей с избыточным весом во сне дыхание нарушается, возникают паузы (апноэ), которые делают сон более поверхностным, не давая человеку задохнуться и вынуждая его просыпаться каждый раз во время остановки дыхания", — добавила специалист.

При этом многие из нас просыпаются один раз за ночь, после чего достаточно быстро вновь засыпают. Если же человек пробуждается три раза в неделю и это продолжается минимум три месяца подряд, то это является хронической бессонницей и в таком случае необходимо проконсультироваться с врачом.