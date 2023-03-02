Москвичам предсказали первую весеннюю оттепель

В конце этой рабочей недели, в пятницу, в Москву придёт первая весенняя оттепель. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, сегодня регион окажется под властью тёплого атмосферного фронта, который связан с очередным североатлантическим циклоном, поэтому во второй половине дня ожидается небольшой снег.

"В ночные часы снег местами будет переходить в мокрый. Ночью температура приблизится к нулю градусов. В пятницу, 3 марта, столицу ждёт первая весенняя оттепель с температурными показателями плюс один – три градуса, с преимущественно облачной погодой и мокрым снегом", — отметил Леус.

В выходные в столице ожидается облачная погода, которая будет сопровождаться небольшим снегом. При этом особенно много осадков будет в субботу — за этот день прибавится до пяти сантиметров снежного покрова. Ночью ожидается от минус двух до минус пяти градусов. А в начале следующей недели столбики термометров покажут один – два градуса мороза, на дорожном покрытии будет гололедица.