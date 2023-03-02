Госдума упростила экспресс-доставку товаров из-за рубежа в РФ через Калининградскую область

В Калининградской области проведут эксперимент по упрощённому оформлению физлицами экспресс-доставки зарубежных товаров, пересылаемых на остальную часть РФ. Соответствующий закон приняла Госдума.

Депутаты во втором чтении поддержали поправки, согласно которым в регионе с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года будут использовать пассажирскую таможенную декларацию для экспресс-грузов в отношении товаров для личного пользования, помещённых под процедуру СТЗ.

Данная мера затронет заказанные физлицами товары из-за рубежа, которые будут доставлять на остальную часть РФ транспортной экспедиторской компанией или службой курьерской доставки. Это позволит оформлять товары в упрощённом порядке.