В Москве открыли пригородный вокзал на станции МЦД-2 "Марьина Роща". По словам столичного мэра Сергея Собянина, это позволит экономить до 20% времени в пути для 130 тысяч жителей прилегающих районов. Об этом глава города написал в телеграм-канале.

В Москве открыли пригородный вокзал "Марьина Роща" на МЦД-2. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

"Сегодня мы сделали ещё один шаг в развитии другого транспортного направления — наземного метро. Открыли новый пригородный вокзал "Марьина Роща" МЦД-2. Порядка 130 тысяч жителей прилегающих районов Марьина Роща и Мещанский смогут поменять свои привычные маршруты и экономить до 20% времени в пути. А у пассажиров МЦД-2 появилась 14-я пересадочная станция. Также после запуска вокзала разгрузится одноимённая станция Люблинско-Дмитровской линии метро", — написал градоначальник.

По словам Собянина, при благоустройстве прилегающей территории планируется построить проезд с велосипедными дорожками, сделать новые парковки и пешеходные переходы. Пользоваться вокзалом будет удобно всем, в том числе и маломобильным пассажирам.