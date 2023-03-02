Глава ЦБ Набиуллина заявила, что все истекающие в марте валютные ограничения будут продлены

Все ограничения на движение капитала, которые были введены в прошлом году и у которых истекает срок, будут продлены. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"Ограничения на движение капитала и валютные ограничения, эти меры были крайне важны для быстрой стабилизации ситуации. В течение года нам удалось отменить или смягчить многие из них. Но в будущем принципиальных изменений тех условий, которые есть сейчас, ждать не приходится, и поэтому ограничения будут сохраняться", — сказала глава регулятора на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

По её словам, в ближайшее время подойдут сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов и переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены, добавила глава Центробанка.