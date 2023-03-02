Якобы российский подбитый танк увезли из центра эстонского Таллина

Министерство обороны Эстонии увезло "на хранение" предположительно российский танк Т-72, который был подбит на Украине, а потом экспонировался на площади Свободы в центре Таллина. Об этом сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

"Для хранения танка найдено подходящее место, там он будет находиться до тех пор, пока его не повезут для показа в другие самоуправления", — сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.

При этом не уточняется конкретное местонахождение танка. Это необходимо для турне, которое решил устроить министр обороны Эстонии Ханно Певкун. Демонстрацию боевой машины планируется проводить по всей стране, в том числе в Раквере, Йыхви, Нарве, Тарту, Выру, Вильянди и Пярну. Певкун направил главам городов письма с инициативой выставлять танк в период с 25 февраля до конца марта. После такого турне боевую машину отправят в военный музей в Виймсе под Таллином.