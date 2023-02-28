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28 февраля, 12:09

В Берлине убрали танк, выставленный напротив Посольства России

Выставленный в Берлине российский танк увезли в Нидерланды

Организаторы акции с российским танком напротив Посольства РФ в Берлине убрали его. По данным газеты Berliner Zeitung, боевую машину планируют выставить в нидерландских Гааге и Амстердаме.

Причём на месте, где стояла техника, до сих пор лежат остатки возложенных к ней цветов.

Цветы на месте, где стоял подбитый российский танк. Фото © Telegram / РИА "Новости"

Цветы на месте, где стоял подбитый российский танк. Фото © Telegram / РИА "Новости"

"У них случился инфаркт": Идею с цветами на российском танке в Берлине назвали гениальной

"У них случился инфаркт": Идею с цветами на российском танке в Берлине назвали гениальной

Напомним, в Берлине проукраинские активисты выставили подбитый российский танк напротив нашего посольства. Однако пропагандистская идея акции провалилась, так как жители немецкой столицы начали массово нести к нему цветы и сорвали с него флаг Украины. Сотрудники диппредставительства России поблагодарили их за такой жест, а полиция, наоборот, начала угрожать некоторым активистам. Провернуть такой перформанс решили и в Вильнюсе, однако там после аналогичной реакции горожан завязалась драка. Полиция начала расследование.

Обложка ©

Getty Images / Steffi Loos

Матвей Константинов
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