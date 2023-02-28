В Берлине убрали танк, выставленный напротив Посольства России

Организаторы акции с российским танком напротив Посольства РФ в Берлине убрали его. По данным газеты Berliner Zeitung, боевую машину планируют выставить в нидерландских Гааге и Амстердаме.

Причём на месте, где стояла техника, до сих пор лежат остатки возложенных к ней цветов.