В Берлине убрали танк, выставленный напротив Посольства России
Выставленный в Берлине российский танк увезли в Нидерланды
Организаторы акции с российским танком напротив Посольства РФ в Берлине убрали его. По данным газеты Berliner Zeitung, боевую машину планируют выставить в нидерландских Гааге и Амстердаме.
Причём на месте, где стояла техника, до сих пор лежат остатки возложенных к ней цветов.
Цветы на месте, где стоял подбитый российский танк. Фото © Telegram / РИА "Новости"
Напомним, в Берлине проукраинские активисты выставили подбитый российский танк напротив нашего посольства. Однако пропагандистская идея акции провалилась, так как жители немецкой столицы начали массово нести к нему цветы и сорвали с него флаг Украины. Сотрудники диппредставительства России поблагодарили их за такой жест, а полиция, наоборот, начала угрожать некоторым активистам. Провернуть такой перформанс решили и в Вильнюсе, однако там после аналогичной реакции горожан завязалась драка. Полиция начала расследование.
Getty Images / Steffi Loos