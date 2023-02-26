Жительница Берлина рассказала об угрозах полиции за возложение цветов к российскому танку

В Берлине полиция угрожает всем, кто возлагает цветы к подбитому российскому танку, установленному проукраинскими активистами напротив Посольства РФ. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала одна из присутствовавших.

В Берлине полиция угрожает всем, кто возлагает цветы к российскому танку. Видео © t.me / Zvezdanews

"Я положила на танк цветы, посчитав это важным. Это мой танк, мои люди, моя страна, моя Россия. После этого подошли полицейские, отвели меня в сторону и стали угрожать и говорить, что так делать нельзя", — поделилась она.

Но не на ту напали, женщина решительно потребовала от немецких полицейских показать закон, где прописаны запрет и ответственность за него. Стражи порядка тут же замялись и были вынуждены признать, что требование нигде не закреплено. В итоге стихийное возложение цветов к танку в Берлине продолжилось, несмотря на угрозы полиции.