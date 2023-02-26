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26 февраля, 17:18

Жительница Берлина рассказала об угрозах полиции за возложение цветов к российскому танку

В Берлине полиция угрожает всем, кто возлагает цветы к подбитому российскому танку, установленному проукраинскими активистами напротив Посольства РФ. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала одна из присутствовавших.

В Берлине полиция угрожает всем, кто возлагает цветы к российскому танку. Видео © t.me / Zvezdanews

"Я положила на танк цветы, посчитав это важным. Это мой танк, мои люди, моя страна, моя Россия. После этого подошли полицейские, отвели меня в сторону и стали угрожать и говорить, что так делать нельзя", — поделилась она.

Но не на ту напали, женщина решительно потребовала от немецких полицейских показать закон, где прописаны запрет и ответственность за него. Стражи порядка тут же замялись и были вынуждены признать, что требование нигде не закреплено. В итоге стихийное возложение цветов к танку в Берлине продолжилось, несмотря на угрозы полиции.

Попытка скинуть розы с российского танка в Берлине обернулась стычкой

Попытка скинуть розы с российского танка в Берлине обернулась стычкой

Напомним, проукраинские активисты установили подбитый российский танк Т-72 у Посольства РФ в Берлине. Однако местные жители засыпали боевую машину цветами, а также сорвали с неё флаг Украины. В дипмиссии РФ поблагодарили немцев за такой жест и солидарность.

Обложка ©

t.me / Zvezdanews

Татьяна Миссуми
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