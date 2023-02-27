В Вильнюсе цветы у российского танка спровоцировали драку
Полиция Вильнюса начала расследование после возложения цветов к российскому танку
Полиция Вильнюса начала расследование после драки литовцев около выставленного российского танка, к которому горожане принесли цветы. Об этом сообщает газета LTR.
По информации издания, в выходные к российскому танку подъехал автомобиль с надписью "Мой мир" на номерах. Пассажиры возложили к технике гвоздики и зажгли свечу. Журналисты уточнили, было ли возложение цветов к танку зарегистрировано как "инцидент". Но в отделении рассказали о случившейся у танка драке. Словесный конфликт двух мужчин перетёк в столкновение, в ходе которого один из них упал на землю от удара. В связи с этим начато досудебное расследование.
Акции с возложением красных букетов роз и гвоздик к российским танкам стали своего рода флешмобом после инициативы немцев. В выходные жители Берлина засыпали цветами подбитый российский танк Т-72, который проукраинские активисты установили у Посольства России. Затем немцы сорвали с техники флаг Украины. В дипмиссии РФ граждан ФРГ поблагодарили за такой жест. По словам жительницы немецкой столицы, полиция угрожала ей после возложения цветов.
Twitter / Arvydas Anušauskas