В Вильнюсе цветы у российского танка спровоцировали драку

По информации издания, в выходные к российскому танку подъехал автомобиль с надписью "Мой мир" на номерах. Пассажиры возложили к технике гвоздики и зажгли свечу. Журналисты уточнили, было ли возложение цветов к танку зарегистрировано как "инцидент". Но в отделении рассказали о случившейся у танка драке. Словесный конфликт двух мужчин перетёк в столкновение, в ходе которого один из них упал на землю от удара. В связи с этим начато досудебное расследование.