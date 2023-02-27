"У них случился инфаркт": Идею с цветами на российском танке в Берлине назвали гениальной
Феоктистов: Возложение цветов к танку в Берлине перевернуло пропагандистский замысел акции
Горы цветов на российском танке в Берлине. Обложка © Getty Images / Steffi Loos
Организаторы перформанса с подбитым российским танком у Посольства РФ в Берлине не ожидали стихийного возложения цветов к нему, что оказалось гениальной идеей. Об этом заявил руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергей Феоктистов.
По его словам, власти района, в котором находится диппредставительство, долгое время отказывали проукраинским активистам в проведении русофобской акции, однако к годовщине начала СВО её всё же удалось организовать. Причём технику развернули дулом к посольству, что должно символизировать "бренность смертельных машин, оружия".
Так танк выглядел до стихийной акции. Фото © Getty Images / Carsten Koall
"Но в субботу там был митинг за мир, который собирала [политик из партии "Левые"] Сара Вагенкнехт, объединивший силы, которые выступают против поставок вооружения [Украине], против НАТО. После этого митинга люди стихийно начали нести цветы к танку, что поставило акцию с его установкой просто с ног на голову", — пояснил он в эфире радио Sputnik.
Феоктистов указал, что организаторы антироссийской акции явно не ожидали такого поворота, из-за чего у них "реально случился инфаркт с инсультом". Но на этом они не остановились: танк обвесили украинской символикой, что должно было создать впечатление возложения цветов именно в честь Незалежной. А потом технику и вовсе оградили.
"Считаю, что сама идея с цветами была просто гениальной, она перевернула весь этот пропагандистский перформанс", — заключил журналист.
Напомним, проукраинские активисты установили у Посольства России в Берлине подбитый российский танк Т-72. Однако горожане засыпали технику цветами, а потом и вовсе сорвали с неё флаг Украины. В дипмиссии РФ поблагодарили немцев за такой жест. По словам жительницы немецкой столицы, полиция угрожала ей после возложения цветов.