"У них случился инфаркт": Идею с цветами на российском танке в Берлине назвали гениальной

Организаторы перформанса с подбитым российским танком у Посольства РФ в Берлине не ожидали стихийного возложения цветов к нему, что оказалось гениальной идеей. Об этом заявил руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергей Феоктистов.

По его словам, власти района, в котором находится диппредставительство, долгое время отказывали проукраинским активистам в проведении русофобской акции, однако к годовщине начала СВО её всё же удалось организовать. Причём технику развернули дулом к посольству, что должно символизировать "бренность смертельных машин, оружия".

Так танк выглядел до стихийной акции. Фото © Getty Images / Carsten Koall

"Но в субботу там был митинг за мир, который собирала [политик из партии "Левые"] Сара Вагенкнехт, объединивший силы, которые выступают против поставок вооружения [Украине], против НАТО. После этого митинга люди стихийно начали нести цветы к танку, что поставило акцию с его установкой просто с ног на голову", — пояснил он в эфире радио Sputnik.

Феоктистов указал, что организаторы антироссийской акции явно не ожидали такого поворота, из-за чего у них "реально случился инфаркт с инсультом". Но на этом они не остановились: танк обвесили украинской символикой, что должно было создать впечатление возложения цветов именно в честь Незалежной. А потом технику и вовсе оградили.

"Считаю, что сама идея с цветами была просто гениальной, она перевернула весь этот пропагандистский перформанс", — заключил журналист.