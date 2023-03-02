Пульмонолог дал советы по лечению кашля

Разновидность кашля тесно связана с его причинами и локализацией. Так, если это поражение плевы, то он будет сухим. Однако при воспалениях в дыхательных путях кашель будет "продуктивным", то есть с отхождением мокроты. О том, как правильно лечить кашель в каждом из этих случаев, в беседе с kp.ru рассказал главный пульмонолог Минздрава РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Сергей Авдеев.

Так, для лечения сухого кашля есть несколько видов лекарств, причём некоторые можно купить в аптеке только по рецепту, например кодеинсодержащие препараты. А без консультации врача можно получить бутамират и глауцин. Не стоит забывать и про препараты на основе леводропропизина.

А в случае с "продуктивным" кашлем используются лекарства, которые влияют на муцин — секрет слизистых дыхательных путей. К ним относятся такие препараты, как муколитики, мукокинетики и мукорегуляторы. Список дополняют карбоцистеин, ацетилцистеин и флуимуцил. По словам эксперта, ускорить разжижение и выведение мокроты помогут и капсулы "Эдомари".