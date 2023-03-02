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Опубликовано 2 марта 2023, 11:51

Военные РФ уничтожили около 270 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за сутки ликвидировали около 270 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено около 270 украинских военнослужащих", — сказал он.

Конашенков добавил, что противник лишился шести боевых машин пехоты, трёх боевых бронированных машин, девяти автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", гаубиц "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, районе Авдеевки ДНР был уничтожен узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные закрепились в центре Артёмовска. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, опубликовав видео с бойцами, которые находятся на крыше одного из зданий.

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Vk.com / Минобороны России

Варвара Романова
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