Военные РФ уничтожили около 270 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за сутки ликвидировали около 270 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено около 270 украинских военнослужащих", — сказал он.

Конашенков добавил, что противник лишился шести боевых машин пехоты, трёх боевых бронированных машин, девяти автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", гаубиц "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, районе Авдеевки ДНР был уничтожен узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.