До 160 бойцов ВСУ было уничтожено на Краснолиманском направлении

До 160 украинских военнослужащих было уничтожено за минувшие сутки на Краснолиманском направлении. Такие данные озвучил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями подразделений группировки войск Центр, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены живая сила и техника подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР)", — сказал он в ходе брифинга.

Среди других потерь противника на данном направлении Конашенков перечислил семь боевых бронемашин и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".