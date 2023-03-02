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2 марта, 11:58

До 160 бойцов ВСУ было уничтожено на Краснолиманском направлении

До 160 украинских военнослужащих было уничтожено за минувшие сутки на Краснолиманском направлении. Такие данные озвучил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями подразделений группировки войск Центр, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены живая сила и техника подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР)", — сказал он в ходе брифинга.

Среди других потерь противника на данном направлении Конашенков перечислил семь боевых бронемашин и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Российские военные закрепились в центре Артёмовска

Российские военные закрепились в центре Артёмовска

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали около 270 украинских бойцов на Донецком направлении. Кроме того, в районе Авдеевки (ДНР) был уничтожен узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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