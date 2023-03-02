До 160 бойцов ВСУ было уничтожено на Краснолиманском направлении
До 160 украинских военнослужащих было уничтожено за минувшие сутки на Краснолиманском направлении. Такие данные озвучил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Активными действиями подразделений группировки войск Центр, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены живая сила и техника подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР)", — сказал он в ходе брифинга.
Среди других потерь противника на данном направлении Конашенков перечислил семь боевых бронемашин и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали около 270 украинских бойцов на Донецком направлении. Кроме того, в районе Авдеевки (ДНР) был уничтожен узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo