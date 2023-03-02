Врач перечислил симптомы развития психического расстройства у детей

У детей зачастую сложно выявить психические проблемы, поскольку родители путают их с особенностями поведения. Так считает психиатр Игорь Куреков. Он перечислил ряд симптомов, на которые стоит обратить особое внимание.

"Многие родители боятся обращаться к специалисту и до последнего откладывают визит, дожидаясь, когда у ребёнка появятся явно выраженные отклонения", — отметил врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

По его словам, о недуге говорят эмоциональная неустойчивость ребёнка, утомляемость и низкая трудоспособность. Также симптомами проблем с психикой могут быть лень, капризы, тики и вскрикивания. Кроме того, тревожные звонки — псориаз, аллергия и энурез, сказал доктор.

Специалист отметил, что при таких симптомах ребёнка не поставят на учёт в ПНД, если не было попыток убийства или самоубийства. Также не нужно бояться выписанных врачом таблеток. Психиатр указал, что они не сделают ребёнка "овощем", а только улучшат его состояние.