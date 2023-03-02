ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ под Угледаром и в Запорожской области

Российские военные нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара в ДНР и населённых пунктов Малая Токмачка и Каменское в Запорожской области. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области", — отметил представитель ведомства.

На данных направлениях ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, столько же пикапов и гаубицы "Мста-Б" и Д-30.