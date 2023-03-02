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Регион
Опубликовано 2 марта 2023, 12:05
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ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ под Угледаром и в Запорожской области

Российские военные нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара в ДНР и населённых пунктов Малая Токмачка и Каменское в Запорожской области. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области", — отметил представитель ведомства.

На данных направлениях ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, столько же пикапов и гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

До 160 бойцов ВСУ было уничтожено на Краснолиманском направлении
До 160 бойцов ВСУ было уничтожено на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф сообщал, что российские военные за сутки ликвидировали около 270 бойцов ВСУ на Донецком направлении.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин
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