Житель Подольска рассказал о состоянии сына, едва не умершего после дезинсекции в магазине
Подольские врачи сняли отёк у ребёнка, который чуть не умер после дезинсекции в магазине
Подольским врачам удалось снять отёк Квинке, который получил мальчик в результате дезинсекции магазина. Об этом сообщил отец пострадавшего ребёнка.
"В данный момент отёчность снята, сын находится под наблюдением врачей", — рассказал Сергей в интервью телеканалу "360".
Мужчина рассказал, что во время происшествия ребёнок находился дома с матерью. Позже они вызвали службу "112" и выбежали на улицу. Каких-либо претензий к сотрудникам экстренных служб Сергей не имеет. По его словам, специалисты работали оперативно и внимательно выслушали все подробности ЧП.
Как уже рассказывал Лайф, работники подольского ТЦ "Буратино", который находится в жилом доме, в ночь на 2 марта устроили химическую атаку на тараканов. Около десяти вечера весь дом заполнил едкий запах и люди стали задыхаться. В результате один ребёнок едва не умер от отёка Квинке, ещё четверых жильцов забрали в больницу с отравлением.
Telegram / SHOT