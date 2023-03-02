Житель Подольска рассказал о состоянии сына, едва не умершего после дезинсекции в магазине

Подольским врачам удалось снять отёк Квинке, который получил мальчик в результате дезинсекции магазина. Об этом сообщил отец пострадавшего ребёнка.

"В данный момент отёчность снята, сын находится под наблюдением врачей", — рассказал Сергей в интервью телеканалу "360".

Мужчина рассказал, что во время происшествия ребёнок находился дома с матерью. Позже они вызвали службу "112" и выбежали на улицу. Каких-либо претензий к сотрудникам экстренных служб Сергей не имеет. По его словам, специалисты работали оперативно и внимательно выслушали все подробности ЧП.