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2 марта, 12:40

Названа возможная причина таинственного взрыва в лесу Тульской области

Взрыв в лесополосе в Тульской области мог произойти из-за падения беспилотника

Причиной утреннего взрыва в Киреевском районе Тульской области могло стать падение беспилотника. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания регионального оперштаба, которое провёл глава области Алексей Дюмин.

Ситуация возле места взрыва в Тульской области. Видео © LIFE

"Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА", — отмечается в публикации на сайте регионального правительства.

Как можно увидеть на кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, на месте ЧП сейчас работают представители силовых структур, сама территория оцеплена.

Власти Тульской области подтвердили сообщения о воронке рядом с посёлком Берёзовским

Власти Тульской области подтвердили сообщения о воронке рядом с посёлком Берёзовским

Ранее Лайф писал о том, что недалеко от Берёзовского Тульской области прогремел взрыв. На месте инцидента обнаружили обломки неустановленного происхождения.

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LIFE

Артур Белкин
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