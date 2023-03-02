Названа возможная причина таинственного взрыва в лесу Тульской области

Причиной утреннего взрыва в Киреевском районе Тульской области могло стать падение беспилотника. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания регионального оперштаба, которое провёл глава области Алексей Дюмин.

Ситуация возле места взрыва в Тульской области. Видео © LIFE

"Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА", — отмечается в публикации на сайте регионального правительства.

Как можно увидеть на кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, на месте ЧП сейчас работают представители силовых структур, сама территория оцеплена.