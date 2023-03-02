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Регион
Опубликовано 2 марта 2023, 12:54
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Глава Нытвенского округа в Пермском крае слепил из глины жетоны-обереги для участников СВО

Жетоны-обереги для участников СВО, которые слепили из глины в рамках акции "Талисман добра" в Пермском крае. Обложка © VK / Ринат Хаертдинов

Жетоны-обереги для участников СВО, которые слепили из глины в рамках акции "Талисман добра" в Пермском крае. Обложка © VK / Ринат Хаертдинов

Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов слепил из глины жетоны – обереги для участников спецоперации на Украине. Тем самым он вместе с учениками кадетского корпуса поддержал российских бойцов в ходе акции "Талисман добра", сообщает Ura.ru.

"Вместе с кадетами из 5 "Б" класса Новоильинского казачьего кадетского корпуса принял участие в акции "Талисман добра". Лепили из глины обереги – жетоны для участников специальной военной операции. Такие жетоны, сделанные своими руками, придают сил нашим военным, ведь в них — частичка души и тепла", — написал Хаертдинов на странице во "ВКонтакте".

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге начал работать центр психологической помощи участникам спецоперации "Возвращение". С учётом дистанционной поддержки объединение сопровождает около 20 человек.

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Никита Осипов
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