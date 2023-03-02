Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 12:54

Глава Нытвенского округа в Пермском крае слепил из глины жетоны-обереги для участников СВО

<p>Жетоны-обереги для участников СВО, которые слепили из глины в рамках акции "Талисман добра" в Пермском крае. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/rmhaertdinov?w=wall20335922_2024&z=photo20335922_457241415/wall20335922_2024" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ринат Хаертдинов</a></p>

Жетоны-обереги для участников СВО, которые слепили из глины в рамках акции "Талисман добра" в Пермском крае. Обложка © VK / Ринат Хаертдинов

Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов слепил из глины жетоны – обереги для участников спецоперации на Украине. Тем самым он вместе с учениками кадетского корпуса поддержал российских бойцов в ходе акции "Талисман добра", сообщает Ura.ru.

"Вместе с кадетами из 5 "Б" класса Новоильинского казачьего кадетского корпуса принял участие в акции "Талисман добра". Лепили из глины обереги – жетоны для участников специальной военной операции. Такие жетоны, сделанные своими руками, придают сил нашим военным, ведь в них — частичка души и тепла", — написал Хаертдинов на странице во "ВКонтакте".

Кириенко анонсировал обучение участников СВО в рамках проекта "Твой герой"

Кириенко анонсировал обучение участников СВО в рамках проекта "Твой герой"

Ранее Лайф писал, что в Петербурге начал работать центр психологической помощи участникам спецоперации "Возвращение". С учётом дистанционной поддержки объединение сопровождает около 20 человек.

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Общество
  • Пермский край

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров