Путин поблагодарил педагогов за неизменную веру в Россию, которую они передают ученикам

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на открытии Года педагога и наставника в режиме видео-конференц-связи (ВКС) поблагодарил учителей за их веру в Россию и за то, что они передают её своим подопечным.

"Я хочу поблагодарить педагогическое сообщество, наших учителей и наставников за ваших учеников, за вашу неизменную веру в Россию и за то, что вы передаете им, вашим ученикам, эту веру", — заявил глава государства.