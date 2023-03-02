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2 марта, 12:59

Путин поблагодарил педагогов за неизменную веру в Россию, которую они передают ученикам

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на открытии Года педагога и наставника в режиме видео-конференц-связи (ВКС) поблагодарил учителей за их веру в Россию и за то, что они передают её своим подопечным.

"Я хочу поблагодарить педагогическое сообщество, наших учителей и наставников за ваших учеников, за вашу неизменную веру в Россию и за то, что вы передаете им, вашим ученикам, эту веру", — заявил глава государства.

Кириенко заявил, что российские педагоги находятся на линии фронта борьбы за будущее

Кириенко заявил, что российские педагоги находятся на линии фронта борьбы за будущее

Ранее глава государства заявил, что вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего, и подчеркнул, что в России продолжат формирование "суверенной системы образования".

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Артур Белкин
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