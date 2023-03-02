Путин поблагодарил педагогов за неизменную веру в Россию, которую они передают ученикам
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на открытии Года педагога и наставника в режиме видео-конференц-связи (ВКС) поблагодарил учителей за их веру в Россию и за то, что они передают её своим подопечным.
"Я хочу поблагодарить педагогическое сообщество, наших учителей и наставников за ваших учеников, за вашу неизменную веру в Россию и за то, что вы передаете им, вашим ученикам, эту веру", — заявил глава государства.
Ранее глава государства заявил, что вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего, и подчеркнул, что в России продолжат формирование "суверенной системы образования".
ТАСС / POOL / Михаил Метцель