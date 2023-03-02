Режиссёр Алексей Герман – младший выиграл второй суд по делу о Доме творчества в Репино

Режиссёр Алексей Герман – младший выиграл второй суд у Союза кинематографистов Санкт-Петербурга по делу о Доме творчества в Репино. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник". Представители организации дважды пытались доказать, что посты сценариста в соцсети Facebook* о состоянии некогда любимой актёрами здравницы порочат их честь и достоинство. Напомним, режиссёр писал, что Дом творчества должен работать, однако по непонятным причинам не принимает гостей с 2012 года. Режиссёр уверен, что союз специально банкротил объект, чтобы продать дорогостоящую землю под ним.

При этом кинематографисты отмечают, что здание не эксплуатировалось уже много лет из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. У организации не было средств на реконструкцию и содержание Дома, поэтому он стал обрастать долгами: к апрелю 2022 года их размер достиг почти 52 миллионов рублей. Через суд союз требовал, чтобы режиссёр удалил скандальный пост, написал опровержение, а также передал организации 24 тысячи рублей для оплаты госпошлины. В июне 2022 года Таганский суд столицы отказал в удовлетворении иска, после чего кинематографисты пошли с апелляцией в Мосгорсуд, но и там не встали на их сторону.

"Второй суд встал на нашу сторону. Это доказывает, что всё, что я писал в соцсети, — правда. Так что ничего удалять я не намерен, хотя запрещённым ныне Facebook не пользуюсь", — отметил Алексей Герман – младший.

К слову, в апреле 2022 года появилась информация о том, что союз нашёл инвестора для модернизации Дома творчества, им стал санаторий "Чёрная речка". Среди планов — построить бассейн и заменить угольную котельную газовой.

"За всё это мы получим 135 миллионов рублей чистыми деньгами, а также полностью отремонтированное и меблированное здание общей площадью 240 квадратных метров. Это шесть номеров по 40 метров, причём у каждого отдельный вход. Там бесплатно смогут отдыхать члены нашего союза", — подчеркнул ответственный секретарь Союза кинематографистов Александр Бабаян.

Алексей Герман – младший ранее заявлял, что этот иск — попытка заткнуть ему рот. Режиссёр подчёркивал, что союз не ответил по существу ни на один заданный им вопрос.