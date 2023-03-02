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2 марта, 13:17

В Минспорта заявили, что решение о включении клубов из Крыма в РФС принято

Решение о включении крымских клубов в состав Российского футбольного союза (РФС) и национальных чемпионатов принято, однако, когда они смогут начать выступления, пока сказать нельзя. Об этом заявил первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

"Сможем ли мы увидеть клубы из Крыма и Севастополя в турнирах под эгидой РФС в следующем сезоне? Сейчас не могу ответить на этот вопрос. Не владею полностью этой информацией. Знаю, что решение по этому вопросу принято, но с какого периода они будут играть, лучше уточнить у РФС", — отметил Кадыров.

В Крыму рассказали, когда местные клубы могут начать играть в российских турнирах

В Крыму рассказали, когда местные клубы могут начать играть в российских турнирах

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что клубы из Крыма и Севастополя смогут участвовать в турнирах под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) начиная со следующего сезона.

Обложка ©

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Артур Белкин
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