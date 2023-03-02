В Минспорта заявили, что решение о включении клубов из Крыма в РФС принято

Решение о включении крымских клубов в состав Российского футбольного союза (РФС) и национальных чемпионатов принято, однако, когда они смогут начать выступления, пока сказать нельзя. Об этом заявил первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, слова которого приводит "Спорт-Экспресс" .

"Сможем ли мы увидеть клубы из Крыма и Севастополя в турнирах под эгидой РФС в следующем сезоне? Сейчас не могу ответить на этот вопрос. Не владею полностью этой информацией. Знаю, что решение по этому вопросу принято, но с какого периода они будут играть, лучше уточнить у РФС", — отметил Кадыров.